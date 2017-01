Jedes Jahr sammelt die Wikimedia-Foundation für den Betrieb von Wikipedia und mehr Millionen an Spendengeldern. Aber wofür wird das Geld ausgegeben? Die Technik ist jedenfalls nicht das teuerste, zeigt die Infografik von heise online und Statista.

"Statistisch gesehen" Unsere wöchentliche Rubrik für den Blick auf die Zahlen hinter den IT-News. Mehr Artikel zu "Statistisch gesehen"

Die Wikimedia Foundation hat ihre jüngste Spendenkampagne abgeschlossen, nachdem sie allein in Deutschland 8,7 Millionen Euro eingesammelt hat. Dabei saß die Muttergesellschaft der Online-Enzyklopädie schon vor der neuen Kampagne auf einem Vermögen von 92 Millionen US-Dollar. Fünf Jahre zuvor waren es lediglich 24 Millionen US-Dollar. Die sich dabei stellende Frage, wofür die Stiftung so viel Geld braucht, beantwortet unsere Infografik in Zusammenarbeit mit Statista.

Dem Wikimedia-Geschäftsbericht zufolge beliefen sich die Ausgaben im vergangenen Jahr auf rund 66 Millionen US-Dollar. Davon wurden lediglich 3,1 Prozent für das Hosting des Online-Lexikons und anderer Webseiten wie Wikivoyage oder Wikidata genutzt. Den Löwenanteil der Ausgaben machten stattdessen die Personalkosten (48,1 Prozent) aus. Preise und Zuschüsse kosten weitere 17,2 Prozent der jährlichen Ausgaben.





Bild: Statista/heise online

Die Spendensammlung ist übrigens auch in der Community von Wikipedia nicht unumstritten. Gerade bei den idealistischeren Vertretern wird das stattliche Vermögen der US-amerikanischen Stiftung eher kritisch gesehen. Andererseits gibt es auch Großspenden an die Stiftung, um damit ganz bestimmte Projekte zu unterstützen. (mho)