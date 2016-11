Jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat schon einmal online nach einem Partner oder einer Partnerin gesucht. Hierzulande setzen die Suchendenden dabei auf ganz andere Dienste als anderswo in der Welt, hat Statista ermittelt.

32 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben schon einmal im Internet nach einem Partner oder einer Partnerin gesucht. Die dafür genutzten Dienste setzen pro Jahr bereits 200 Millionen Euro um, mit steigender Tendenz, geht aus einer Statistik von Statista und heise online hervor. Darunter fallen neben den in der Werbung dauerpräsenten Partnervermittlungen wie Elitepartner oder Parship auch Singlebörsen wie Love Scout 24 oder Neu.de. Der wichtigste Unterschied: Bei ersteren füllen Nutzer einen Persönlichkeitstest aus und bekommen ausschließlich Partnervorschläge, die laut Auswertung zu ihnen passen. Dagegen können Mitglieder von Singlebörsen in der Regel auf alle anderen Mitgliederprofile zugreifen.

Und dann gibt es noch Casual Dating. Das sind Webseiten und Apps, bei denen es weniger um Liebe und Partnerschaft geht, sondern häufiger um unverbindlichen Sex. Die wohl bekannteste App in dieser Kategorie ist Tinder. Casual Dating ist mit mehr als sieben Millionen Nutzern übrigens auch das populärste Online-Dating-Segment überhaupt.





Bild: Statista / heise online

Mit der Seriosität ist es beim Online-Dating aber so eine Sache. Dem deutschen Anbieter Lovoo wurde nach einem c't-Bericht vorgeworfen, seine Nutzer mit Fakeprofilen zu täuschen. Das anschließende Gerichtsverfahren wurde gegen eine Zahlung von 1,2 Millionen Euro eingestellt. Andere Anbieter versuchen ihrerseits, das Anlegen von falschen Profilen zu unterbinden. Bei Tinder etwa ist eine Anmeldung mit dem eigenen Facebook-Profil Voraussetzung für die Nutzung der App. Damit will das Unternehmen vor allem sicherstellen, dass ein echter Mensch hinter dem Profil steckt. (mho)