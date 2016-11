Ob Alexa, Cortana oder Siri: Weltweit nutzen inzwischen mehrere hundert Millionen Menschen die digitale Sprachassistenten, wie eine Grafik von Statista und heise online zeigt.

Weltweit nutzen bereits 390 Millionen Menschen digitale Sprachassistenten; schon 2018 erwarten Beobachter mehr als eine Milliarde Nutzer. Mit Google Home und Amazon Echo haben mittlerweile zwei große Anbieter eine WLAN-vernetzte Kombination aus Lautsprecher und Mikrofon auf den Markt gebracht. Googles neues Flaggschiff-Phone Pixel will mit dem neuen Google Assistent punkten. CEO Sundar Pichai verkündet gar das Ende des Smartphones – und rief die Ära der KI-Assistenten aus. Auch Samsung bringt sich in Stellung: Das Unternehmen hat erst kürzlich den Sprachassistenten-Entwickler Viv Labs übernommen.

In Deutschland haben einer Umfrage des Statista Digital Market Outlooks zufolge schon über 28 Millionen Onliner einen Sprachassistenten genutzt. Am weitesten verbreitet sind demnach die Sprachsteuerungen von Google (Google Now) und Apple (Siri). Ob unterwegs oder zuhause, die digitalen Assistenten auf dem Mobilgerät sind immer ansprechbar und liefern schon jetzt wichtige Hilfestellungen bei vielen Problemen des Alltags. Die Kehrseite sind natürlich zahlreiche Daten, die man mit den digitalen Helferlein und den dahinterstehenden Servern teilen muss.

Die am häufigsten genannten aktuellen und zukünftigen vorstellbaren Anwendungsfälle von digitalen Sprachassistenten sind das Anrufen von Kontakten (56 Prozent). Das bedienen von Navigationssoftware (51 Prozent) und die Informationssuche im Internet (50 Prozent). Ein weiteres vielversprechendes Einsatzgebiet könnte das Smart Home sein. 29 Prozent der deutschen Internetnutzer können sich vorstellen Anwendungen wie Thermostate mit ihrer Stimme zu steuern.

