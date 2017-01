Die Entwicklung autonomer Autos schreitet rasant voran und immer mehr Unternehmen beteiligen sich. Aber warten die Menschen überhaupt darauf? Was jedenfalls die Hoffnungsvollen mit der gewonnenen Freiheit machen wollen, zeigt die Infografik.

Selbstfahrende Autos sind längst nicht mehr nur eine Domäne von Tech-Unternehmen wie Tesla oder Google. Praktisch alle großen Autobauer haben das Thema mittlerweile auf der Agenda. So will etwa Mercedes-Benz demnächst seine neueste Generation von autonomen Autos auf den Straßen Baden-Württembergs testen.

Aber noch sind die Systeme nicht so weit entwickelt, dass es sicher wäre, das Auto komplett unüberwacht steuern zu lassen. Daher befinden sich an Bord der Testwagen speziell geschulte Fahrer, die bei Problemen jederzeit eingreifen können. Wenn dann aber – in vermutlich naher Zukunft – die Autopiloten ausgereift sind und ohne Überwachung auskommen, wissen die Deutschen auf jeden Fall, was sie mit der neuen Freiheit anfangen wollen. Einer aktuelle Studie von Deloitte zufolge würden die Insassen autonomer Fahrzeuge die Extrazeit für alles Mögliche von Social Media über schlafen bis hin zur Schönheitspflege nutzen.





Bild: heise online/Statista

Noch sind aber längst nicht alle von der neuen Technik überzeugt. Laut einer Bitkom-Umfrage können sich bislang nur 37 Prozent der Befragten vorstellen, ein selbstfahrendes Auto zu kaufen. Diese Skepsis ist angesichts der neuen Technik aber nicht überraschend, zumal die Testfahrzeuge bislang noch mit Problemen zu kämpfen haben. So legten beispielsweise Google-Autos im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Millionen Kilometer autonom zurück – dabei kam es zu elf Unfällen.