.gmbh, .club, .tech .berlin, .world, .bayern und so weiter: Die Zahl der neu eingeführten Top Level Domains ist groß, doch die meisten führen eher ein Mauerblümchen-Dasein. Ausnahme ist .xyz, wie die Infografik von heise online und Statista zeigt.

Die Google-Holding Alphabet machte mit ihrer Domain abc.xyz vor, wie man eine der neuen Internet-Endungen für seine Markenbildung nutzen kann. Doch der ganz große Schwung an Registrierungen für die seit 2013 neu eingeführten Top Level Domains wie .gmbh, .club, .tech .berlin, .world und wie sie alle heißen, will sich immer noch nicht einstellen. Das zeigt die in Zusammenarbeit mit Statista entstandene Infografik.

Über 300 Millionen Internetdomains sind weltweit registriert, davon entfällt der Großteil immer noch auf die klassischen TLDs wie .com, .cn oder .de. .com ist der unangefochtene Spitzenreiter mit 127 Millionen Domains. Wie seit einigen Jahren gewohnt folgen darauf .cn und .de mit deutlichem Abstand.





Bild: heise online/Statista

Neue TLDs kommen auf 25 Millionen

Dagegen kommen die über tausend neuen Internet-Endungen aktuell auf rund 25 Millionen registrierte Domains. Und die sind auch noch überaus ungleich verteilt: Mit 6,5 Millionen liegt .xyz deutlich an der Spitze – über ein Viertel des Anteils bei den TLD-Neulingen. Hinter dem Erfolg von .xyz sehen viele aber auch clevere Vertriebstricks am Werk: So legte etwa US-Registrar Network Solutions bei .com- und .net-Registrierungen die .xyz-Domain ungefragt gratis obendrauf. Ebenfalls soll Alphabets Vorstellung der neuen Adresse auch so einige Domain-Squatter angezogen haben.

Was die Städtedomains angeht, werden in Deutschland kleinere Brötchen gebacken: Mit rund 58.000 registrierten Domains ist Berlin hierzulande auch TLD-Hauptstadt, darauf folgen .koeln und .hamburg mit jeweils nicht mal halb so vielen. Dabei ist der große .berlin-Hype offenbar schon wieder vorbei – vergangenes Jahr erreicht die Zahl der Registrierungen zeitweise noch die Marke von 160.000. (axk)