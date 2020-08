Steam: Filter für obszöne und aggressive Sprache verfügbar

Die Online-Spiele-Plattform Steam hat in seinem Beta-Programm "Steam Labs" eine neue Funktion freigeschaltet. Nutzer:innen können für den Steam-Chat Text- und Chatfilter nutzen, die Obszönitäten und Beleidigungen durch Symbole ersetzen. Bekanntere und oft genutzte Beleidigungen und Obszönitäten werden demnach buchstabenweise mit * oder ♥ ausgetauscht.

Experiment Nummer 011

Die Chat-Filterung wurde laut Valve bereits für Spiele wie CS:GO, Destiny 2 und Dota 2 entwickelt und genutzt. Steam möchte diese Funktionen nun weiteren Personen im Chat zugänglich machen. Aktuell steht sie aber nur Tester:innen der Steam Labs zur Verfügung. Die Filter könnten später auch für andere Formen von User-Inhalten auf der Plattform verfügbar sein, beispielsweise User-Reviews.

Steam begründet die Einführung der Filter mit verschiedenen "Toleranzschwellen" von Nutzer:innen, denen man gerecht werden wolle. Nutzer:innen können dementsprechend die bereits erstellten Filter einsetzen, gleichzeitig aber auch eigene unerwünschte Begriffe eintragen, um den persönlichen Filter zu verfeinern. Wer keine Probleme mit Obszönitäten oder Beleidigungen in Chats hat, setzt die Filter schlicht nicht ein oder lässt explizitere oder drastische Sprache nur von befreundeten Menschen zu.

Etablierte Filterlisten

Um die Filter zu bestücken, hat Steam unter anderem bereits etablierte englischsprachige Filterlisten eingesetzt. Ein großer Teil bekannter Beleidigungen kann so standardmäßig durch Symbole ersetzt werden. Laut Steam haben Tests in Chats gezeigt, dass "durch Ausfiltern von Varianten der fünf häufigsten stark obszönen oder hasserfüllten Wörter etwa 75 Prozent der im Chat verwendeten Schimpfwörter und Beleidigungen entfernt werden können." Kreativere Beleidigungen und Wortneuschöpfungen können die vorgefertigten Filter zunächst nicht erfassen. In der deutschen Variante werden englischsprachige Kraftausdrücke nicht automatisch gefiltert, dafür aber bekannte deutsche Schimpfwörter wie etwa S♥♥♥♥♥♥ oder A♥♥♥♥♥♥♥♥.

Sie möchten während der Arbeitszeit testweise Kolleg:innen beleidigen? Bei uns* geht das. *https://karriere.heise-gruppe.de/ :-P (Bild: Steam)

Die "Steam Laboratorien" sind eine Art Beta-Version des Spiele-Klienten, in dem Valve immer wieder kommende Funktionen ausprobiert, bevor sie in die Hauptversion übernommen werden. Die nun veröffentlichten Chatfilter können in den "Einstellungen für Communityinhalte" aktiviert werden.

(kbe)