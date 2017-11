Steam Link und Steam Controller

Mit dem Steam Link lassen sich PC-Spiele auf dem Fernseher spielen. Valve verkauft die Streaming-Box nun in einer Rabattaktion für 5 statt 55 Euro. Auch viele Spiele sind preislich deutlich reduziert.

Valve verkauft die Game-Streaming-Box Steam Link derzeit mit einem 90-prozentigen Nachlass für 5,49 Euro statt 54,99 Euro. Im Bundle mit dem Steam Controller werden 38,10 Euro statt 110 Euro fällig. Alternativ gibt's den Controller auch einzeln für 37 statt 55 Euro. Das Angebot ist ein Teil der Steam-Herbstaktion, die noch bis zum 28. November läuft.

PC-Spiele auf dem Fernseher spielen

Steam Link ist ein kleiner Empfänger für den Fernseher, der Steuerbefehle weiterleitet und vom Gaming-PC die Audio- und Video-Ausgabe empfängt und weiterleitet. So lassen sich PC-Spiele, die von einem entfernten Gaming-PC oder einem leistungsfähigen Notebook berechnet werden, auf dem Wohnzimmerfernseher spielen. Gesteuert wird das ganze mit dem Steam-Controller. Valve liefert ihn mit einem USB-Funkempfänger sowie einem USB-Kabel aus. Der Steam Controller hat im Unterschied zu den meisten herkömmlichen Controllern zwei spezielle Touchpads, die sich über die Steam-Software konfigurieren lassen. Beispielsweise kann man ein Touchpad als Mauszeiger einstellen oder die Bewegungen eines Analogsticks emulieren. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, die für jeweils zirka 80 Spielstunden reichen sollen.

Steam Controller (Bild: c't )

Neben dem Steam Controller unterstützt Steam Link auch den kabelgebundenen und kabellosen Xbox-360-Controller, den kabelgebundenen Xbox-One-Controller und die Logitech-Controller F510 und F710. Auch eine Maus lässt sich an den Steam Link anschließen.

Verbindung über Kabel empfohlen

Valve empfiehlt zur Verbindung des Steam Link ein kabelgebundenes Netzwerk. Alternativ unterstützt Steam Link auch WLAN über 2,4 GHz und 5 GHz. Im Test war die Verbindung über WLAN aber auch unter guten Bedingungen teilweise verzögert oder zu langsam. Im Idealfall überträgt Steam Link Spiele mit Full HD bei 60 Bildern pro Sekunde.

Viele Spiele im Preis reduziert

Bei der Steam Herbstaktion sind auch zahlreiche Spiele im Preis reduziert. GTA V gibt es etwa für 30 Euro, Mittelerde Schatten des Krieges für 36 Euro, Rainbow Six Siege für 7,50 Euro, Civilization VI für 30 Euro, Age of Empires II HD für 5 Euro und Rise of the Tomb Raider für 16,50 Euro. Allerdings muss man bei vielen Angebotspreisen genau aufpassen – nicht immer findet man im Steam Sale die wirklich günstigsten Preise. Vor dem Kauf lohnt sich also ein Blick auf einen Online-Preisvergleich.

