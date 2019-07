Sticker, Spenden, bezahlte Chats: YouTube führt neue Verdienstmöglichkeiten ein

YouTube erweitert die Möglichkeiten, mit denen YouTuber ihre Inhalte monetarisieren und mit ihren Fans interagieren können. Die 2018 angekündigte und bereits eingeführte "Mitglied"-Option für einen YouTube-Kanal wird um zusätzliche Stufen erweitert. Mit Superchat haben Zuschauer die Möglichkeit, ihre Chat-Nachrichten gegen Bezahlung an prominenter Stelle in Live-Streams oder Premieren zu platzieren. Als weitere Einnahmequelle führt YouTube Super-Sticker ein. Die animierten Super-Sticker können während eines Live-Streams oder für Video-Premieren gekauft werden. Das Angebot für Fan-Artikel wird um zusätzliche Anbieter und Produkte erweitert und die Spenden-Möglichkeit verlässt in den USA die Beta-Phase.

Kanal-Mitgliedsstufen

Bislang kann man YouTuber seiner Wahl über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft unterstützen. Kanalmitglied kann man für 4,99 Euro werden und erhält Zugriff auf exklusive Vorteile, die der Kanalbetreiber unter den vorgegebenen Möglichkeiten selbst bestimmt. Das können vom Betreiber zur Verfügung gestellte Logos neben dem eigenen Benutzernamen für Kommentare im Live-Chat oder unter den Videos, benutzerdefinierte Emojis für den Live-Chat oder die Hervorhebung vom Namen des Unterstützers im Livestream sein. Zusätzlich vergeben einige YouTuber exklusive Ränge auf ihrem Discord-Server und bieten weitere exklusive Vorteile, zum Beispiel spezielle Videos für zahlende Fans.

Die Kanalmitgliedschaft wird nun um Mitgliedsstufen erweitert. Den Kanalbetreibern stehen mit Einführung der Erweiterung dann bis zu fünf Mitgliedsstufen in unterschiedlichen Preiskategorien zur Verfügung. Die Kanalbetreiber können ihre exklusiven Vorteile und Inhalte für die zahlenden Zuschauer staffeln. Das gleiche System bietet die Plattform Patreon, die von vielen YouTubern, Podcastern und Twitch-Streamern zusätzlich genutzt wird. Auf Patreon bieten viele YouTuber Inhalte, die ausschließlich oder zeitexklusiv gegen Bezahlung zur Verfügung stehen.

Die Streaming-Plattform Twitch bietet mit der Abonnieren-Funktion eine ähnliche, kostenpflichtige Unterstützung für Streamer an, die Symbole und Emotes freischaltet und in drei beziehungsweise vier Stufen zur Verfügung steht. Neben einer monatlichen Gebühr von 4,99 Euro, 9,99 Euro und 14,99 Euro, kann man einen Twitch-Kanal mit Twitch Prime unterstützen, sofern man ein gültiges und kostenpflichtiges Amazon Prime-Abo besitzt und seinen Twitch-Account mit dem entsprechenden Amazon-Konto verbunden hat. Twitch Prime ist frei von zusätzlichen Kosten und kann für einen Kanal pro Monat genutzt werden.

Super-Chat

Laut Neal Mohan, Chief Product Officer bei YouTube, verdienen einige Kanäle, die die Superchat-Funktion nutzen, mehr als 400 US-Dollar (ungefähr 355 Euro) pro Minute mit dem Kauf von Nachrichten. Für viele YouTuber ist der Super-Chat mittlerweile die "Einnahmequelle Nummer Eins" auf der Video-Plattform. Neben der Spendenfunktion, die auf YouTube und Twitch in den Live-Streams möglich ist, könnte die Super-Chat-Funktion mit dem Kauf von Nachrichten für eine prominente Platzierung und der Kauf von Stickern als Gegenpart zu den Bits auf Twitch gesehen werden, die im Voraus gekauft und an die Streamer verschenkt werden. Den Twitch-Streamern werden die Bits dann wiederum entsprechend ausgezahlt. Spenden und Bits bieten auf Twitch die Möglichkeit, einen prominent platzierten Kommentar im Live-Stream zu hinterlassen, sofern der Streamer die Funktionen entsprechend eingerichtet hat. Die meisten Kanalbetreiber nutzen die Funktion.

Merchandise

Viele YouTuber bieten ihrer Community Fan-Artikel an. YouTube unterstützt die Kanalbetreiber dabei mit dem Anbieter Teespring, der mit der Video-Plattform und den YouTubern zusammenarbeitet. Es ist vergleichsweise einfach, einen Merchandise-Shop mit Bekleidung, Postern und den üblichen Accessoires einzurichten und direkt vom Kanal aus an die Fans zu verkaufen. Nun kommen fünf weitere Anbieter für Fan-Artikel hinzu, mit denen Kanalbetreiber zusammenarbeiten können.

Spendenaufruf

Kreative Ersteller von Inhalten rufen immer wieder zu Spenden-Marathons auf, in denen sie für wohltätige Zwecke Geld sammeln. In der Vergangenheit wurden externe Organisationen zum Einsammeln der Spenden beauftragt, was in Deutschland in der Vergangenheit schon kritisiert wurde. YouTube Giving, das Tool zum Sammeln von Spenden, verlässt die Beta-Phase und soll in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen, vorerst allerdings nur in den USA.

Ob die Preise zu den unterschiedlichen Kanal-Mitgliedsstufen festgesetzt oder vom Betreiber selbst festgelegt werden können, geht aus der Meldung zur VidCon des offiziellen YouTube Blog nicht hervor. Der Superchat ist in Deutschland bereits verfügbar und steht Kanalbetreibern über 18 Jahren mit mindestens 1.000 Abonnenten zur Verfügung. Die Super-Sticker befinden sich aktuell in einer Testphase und stehen nur wenigen ausgewählten Kanälen zur Verfügung, die Funktion soll im Laufe des Jahres und danach erweitert werden, heißt es in der Hilfe zum Super-Chat. Die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit den fünf neuen Merchandise-Partner soll ab sofort bestehen.

An all den gebotenen Verdienstmöglichkeiten für die Kanalbetreiber verdienen die Plattformbetreiber YouTube, Patreon und Twitch mit. Ob sich YouTube den Spenden-Button auch bezahlen lässt, ist der Meldung nicht zu entnehmen. (bme)