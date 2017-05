Zeitreise gefällig? Strafe will die guten alten 90er-Shooter wieder aufleben lassen, natürlich mit passender Retrografik und trashigem Heavy-Metal-Soundtrack. Kann das in Zeiten von 4K-Gaming gut gehen?

Strafe will Kult sein: Irrsinnig schnell wie Quake und so blutig wie Doom. Die Entwickler verzichten auf handgemachte Level, setzen auf den Zufall und mixen ihr Spiel mit Roguelike-Elementen. Im Vergleich zu aktuellen Hochglanzshootern wirkt Strafe wie ein Heavy-Metal-Gitarrenriff in der Oper.

Come get some!



Story? Völlig Schnuppe. Ich schnappe mir eine von drei Knarren und mache die Gegner platt. Klar, ich bin irgendwo auf einer Raumstation und wehre einen Alienangriff an. Glaube ich zumindest, denn bei den Horden an Gegnern und dem wahnwitzigen Tempo habe ich keine Zeit, um mich auf solche Nebensächlichkeiten zu konzentrieren. Angeblich hat das Spiel vier größere Gebiete, die in je drei weitere Level unterteilt sind. Da muss ich erst einmal durchatmen, denn ich bin schon froh, wenn ich den dritten Teilabschnitt erreiche.

Die Gegner kommen nämlich aus allen Ecken der zufallsgenerierten Level. Ein paar hängen wie Spider-Man an den Decken, andere stürmen mit einem Knüppel auf mich los oder entpuppen sich als wahre Meisterschützen, die mir kaum eine Chance zum Ausweichen lassen. Ich bin deshalb ständig in Bewegung. Stillstand ist bei Strafe gleichbedeutend mit dem Bildschirmtod. Zwischendurch sammle ich Schrott als Währung und gönne mir Lebens- oder Rüstungsupgrades.

Bild 1 von 5 Strafe angespielt (5 Bilder) Welche Knarre darfs denn sein? Shotgun, Sturmgewehr oder Railgun sind die Standardwaffen.



Weniger ist mehr?

Bei dem ganzen Chaos auf dem Bildschirm geht eine originelle Spielidee fast unter: Neben meiner Standardwaffe finde ich zwar neue Wummen wie einen Rocket Launcher, aber diese funktionieren nur als Power-up. Ist die Munition einmal verbraucht, wird die Waffe nutzlos. Da muss ich tatsächlich anfangen, strategisch zu denken. Echt jetzt?

Warum das Ganze unbedingt ein Roguelike sein muss, weiß ich auch nicht. Von Progression ist weit und breit keine Spur. Wenn ich einen Abschnitt abgeschlossen habe, geht es wieder bei Null los. Sicherlich ist das alles irgendwie "typisch Indie", aber die Konkurrenztitel Tower of Guns oder Ziggurat machen das origineller und ausgefeilter.

Lowtech ist ja schön und gut, aber wenn es das Gamedesign beeinflusst, kann es ganz schön frustrieren. Die matschigen Texturen sind zwar stilecht 90er-Jahre, aber manchmal ziemlich unübersichtlich. Einmal irre ich minutenlang durch einen Level, bis ich den rettenden Fahrstuhl entdeckt habe. Dass zur Verzierung die Wände bald voller Blutspritzer sind? Naja, wem’s gefällt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Zwischenfazit

Strafe ist leider längst nicht so cool, wie es gern wäre. Nahezu verbissen versucht Entwickler Pixel Titans, das Spielgefühl von Quake & Co. wieder aufleben zu lassen. Dabei scheitern die Macher an Dingen wie Leveldesign und Fairness. Die handgemachten Level eines Doom 2 waren vielleicht hart, aber immer fair. Die bereits erwähnten Ziggurat und Tower of Guns sind die besseren Alternativen, wenn es unbedingt ein Roguelike-Shooter sein soll. Wer es etwas größer mag, schnappt sich Shadow Warrior 2.

Nur das Tempo treffen die Strafe-Entwickler gut, in diesem Jahr wird es wohl kaum einen rasanteren Shooter geben. Strafe ist daher zumindest kurzfristig unterhaltsam, wird aber schnell öde und langweilig. Früher war eben doch alles besser.

Strafe ist am 9. Mai für für Windows-PC, Mac und Playstation 4 erschienen. Für unser Angespielt haben wir ein paar Stunden auf dem PC gespielt. (dahe)