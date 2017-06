(Bild: Stratolaunch Systems)

Das Doppelrumpfflugzeug, von dem aus im Flug Raumflug-Raketen starten sollen, steht zum ersten Mal komplett auf seinen Reifen. Nun sollen Tests am Boden und in der Luft folgen.

Stratolaunch, das Doppelrumpfflugzeug, das Raumflug-Raketen tragen soll, hat zum ersten Mal den Hangar am Mojave Air and Space Port verlassen. Der Hersteller Stratolaunch Systems, hinter dem Microsoft-Mitgründer Paul Allen steht, feiert dies in einer Mitteilung als wichtigen Meilenstein. Pläne für das Flugzeug waren erstmals Ende 2011 bekannt geworden. Der erste Start einer Rakete von Stratolaunch aus ist für 2019 vorgesehen.

Das Flugzeug sei hinausgerollt worden, um zunächst die Betankung zu testen. Damit werde die Bauphase abgeschlossen, nun könnten weitere Tests am Boden und Flugtests folgen, schreibt das Unternehmen. Zuvor war in den vergangenen Wochen unter anderem das dreigeschossige Baugerüst an dem Flugzeug entfernt worden. Danach habe Stratolaunch mit seinen rund 228.000 kg zum ersten Mal komplett auf seinen 28 Reifen gestanden. Zum Vergleich: Eine Boeing 747 wiegt ungefähr 397.000 kg.

Das Flugzeug hat eine Flügelspannweite von 117 m und ist 72 m lang. Es sei darauf ausgelegt, mit einem maximalen Gewicht von 590.000 kg zu starten, das heißt es kann eine Nutzlast von 250.000 kg tragen; als erstes ist eine Rakete vom Typ Orbital ATK Pegasus XL geplant. Weitere Last-Möglichkeiten will Stratolaunch Systems erkunden, um Kunden ein möglichst breites Angebot zu bieten.