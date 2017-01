(Bild: Nvidia)

Nvidia bringt eine neue Version der Streaming-Box Shield auf den Markt - erstmals mit Unterstützung für den Google Assistant. Außerdem macht der Grafikhardware-Hersteller Geforce Now auf PC und Mac verfügbar.

Nvidia hat auf der CES eine neue Version seiner Streaming-Konsole Shield vorgestellt. Die neue Shield TV kann in 4K-Auflösung mit HDR streamen und unterstützt den Google Assistant - sie ist damit zumindest vorübergehend die erste TV-Box, die Googles Assistenzsoftware verwendet; weitere sind aber angekündigt.

Auf die Sprachsteuerung kann man sowohl vom Controller als auch von der Fernbedienung zugreifen, beide mitgelieferten Komponenten sind mit einem Mikrofon ausgestattet. Nvidia hat außerdem ein externes Mikrofon namens Spot angekündigt, das separat erhältlich ist und Sprachsteuerung überall im Haus verfügbar machen soll.

Shield TV: Ausstattung und Varianten

An Bord der neuen Shield TV arbeiten ein Tegra X1 und 3 Gigabyte Arbeitsspeicher – für eine Streaming-Box ist Shield also außergewöhnlich potent. Die Version mit 16 Gigabyte internem Speicher kostet 229 Euro, für 329 Euro bekommt man eine Variante mit 500 Gigabyte Speicher.

Wem 16 Gigabyte zu wenig sind, muss nicht unbedingt gleich zur teureren Variante greifen: Der interne Speicher ist über USB-3.0-Anschlüsse erweiterbar. Erstmals unterstützt die Konsole auch Amazon Video. Nvidia Shield TV kann bereits vorbestellt werden und soll Ende Januar bei den Käufern ankommen.

Spiele-Streams auf dem Mac

Nvidia macht seinen Streaming-Dienst Geforce Now außerdem für PC und Mac verfügbar. Das kündigte das Unternehmen ebenfalls auf der CES an. Mit Geforce Now kann man Videospiele also auf Rechner streamen, denen es an Rechen-Power mangelt.

Gerade für Mac-Nutzer könnte Geforce Now interessant sein, da viele Titel das Apple-Betriebssystem nicht unterstützen. Der Service soll im Frühjahr in den USA verfügbar sein. (dahe)