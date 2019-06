Streaming-Tipp: Rock am Ring 2019 kostenlos live gucken

Vom 7. bis 9. Juni findet wieder "Rock am Ring" statt, seit 1985 eines der größten Rock-Festivals in Deutschland – auch dieses Jahr wieder mit einem beeindruckenden Line-Up inklusive der "besten Band der Welt". Wer nicht auf dem Festivalgelände am Nürburgring im Matsch versinken oder in der Sonne verglühen will, kann aber auch in diesem Jahr viele Auftritte live auf dem Smartphone, PC oder im (Smart-)TV verfolgen.

Rock am Ring im Livestream

Wie in den vergangenen beiden Jahren streamt die Telekom Rock am Ring ab Freitagnachmittag kostenfrei über ihre Plattform MagentaMusik 360; der Player ist auch auf der Festival-Website eingebunden. Die Streams lassen sich zwischen verschiedenen Ansichten umschalten, darunter auch in das namensgebende 360°-Format.

Sowohl auf der MagentaMusik-Website als auch in der MagentaMusik-App für iOS und MagentaMusik für Android können Zuschauer die Perspektiven zwischen HD und 360° wechseln.

Schon 2017 konnte man beim Rock-am-Ring-Livestream zwischen Perspektiven wechseln. (Bild: MagentaMusik 360 / Telekom)

Wie gehabt werden an den drei Festivaltagen vom 7. bis 9. Juni nur die Konzerte der Volcano Stage und Crater Stage gestreamt; Bands von der Alternastage bekommt man nicht zu sehen. Im vergangenen Jahr standen mit 35 Auftritten knapp die Hälfte aller Künstler auf dem Streaming-Plan. Welche Konzerte in diesem Jahr live zu sehen sein werden, wird, teasert die Telekom nach und nach auf der Facebook-Seite von Magenta Musik 360 an. Die bisher bestätigten Livestreams der Konzerte haben wir in der folgenden Tabelle fett markiert, zu den anderen liegen bisher keine gesicherten Informationen vor. Wir aktualisieren die Tabelle, sobald wir mehr wissen:

7. Juni 8. Juni 9. Juni Palisades The Hu DVTCH NORRIS Badflower The Fever 333 Atreyu iDKHOW Underoath BRKN Deadland Ritual I Prevail Godsmack Drangsal Seiler und Speer BHZ Halestorm Starset Amon Amarth Alice in Chains Feine Sahne Fischfilet KC Rebel Welshly Arms Trivium The BossHoss Against the Current Three Days Grace Kontra K Slash featuring Myles Kennedy Dropkick Murphys Tenacious D Foals Architects Alligatoah The Smashing Pumpkins Bring me the Horizon Bastille SDP Sabaton Slipknot Tool Die Ärzte Marteria & Casper The 1975 Slayer Die Antwoord fett: Livestream geplant

kursiv: kein Livestream (fehlende Übertragungsrechte) normal: bisher liegen keine Informationen vor



Die Telekom will das finale Tagesprogramm der Livestreams jeweils am frühen Morgen des jeweiligen Festivaltages auf der Facebook-Seite veröffentlichen.

Rock am Ring im TV

Kunden des Telekom-IPTV MagentaTV und MagentaTV Plus können die Übertragung auf den MagentaMusik-Kanälen (bei normaler Sortierung Kanäle 131, 132, 133) schauen. Fehlen diese Kanäle, muss man sie gegebenenfalls in seinen Senderlisten und/oder Favoriten einblenden. Dies erledigt man im EPG unter "Optionen/Sender verwalten".

3sat zeigt am Samstag ab 20:15 Uhr unter anderem die Konzerte von Alice in Chains, Bring me the Horizon, SDP und Foals.

Das Schwester-Festival Rock im Park auf dem Zeppelinfeld bei Nürnberg hat dasselbe Line-Up und wird deswegen nicht übertragen.

