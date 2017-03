(Bild: dpa, Reed Saxon/Symbolbild)

Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Internet-Handelsriesen Amazon haben rund 200 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt.

Mit Arbeitsniederlegung haben am Samstag rund 200 Mitarbeiter des Handelsriesens Amazon in Leipzig ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck verliehen. Verdi-Landesbezirksleiter Thomas Voß zeigte sich am heutigen Sonntag sehr zufrieden mit der Beteiligung an dem von der Gewerkschaft initiierten Ausstand. "Aus den Abteilungen waren jeweils 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten da." So hatten Mitarbeiter der Mittel- und Spätschicht die Arbeit gar nicht erst angetreten.

"Statt Wertschätzung gibt es ständige Kontrollen der Mitarbeiter bei der Arbeit und den Pausen", erklärte Streikleiter Thomas Schneider. Auch bei Krankheit werde Druck auf die Beschäftigten ausgeübt. Amazon-Sprecherin Anette Nachbar wies die Vorwürfe am Samstag zurück. "Wir wollen, dass die Leute gesund zur Arbeit kommen und wieder gesund nach Hause gehen", sagte Nachbar. Zudem unterstütze der Konzern die Arbeit von Betriebsräten.

Die Beschäftigten fordern einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Der US-Konzern lehnt das ab. Amazon sieht sich als Logistiker. Das Unternehmen hatte die Gehälter in den vergangenen drei Jahren schrittweise erhöht, zuletzt im September 2016. In dem Tarifkonflikt gibt es seit Mai 2013 immer wieder Streiks. (dpa) / (uma)