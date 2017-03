(Bild: Arianespace)

In Französisch-Guayana gibt es derzeit massive Proteste gegen die schlechte wirtschaftliche Lage und die hohe Kriminalitätsrate. Am Weltraumbahnhof Kourou musste deswegen ein geplanter Raketenstart zuerst verschoben und nun vorerst ausgesetzt werden.

Im französischen Übersee-Départment Französisch-Guayana ist wegen heftiger landesweiter Proteste ein ursprünglich für Dienstag geplanter Start einer Ariane 5 vom Weltraumbahnhof Kourou bis auf Weiteres verschoben worden. Wie Arianespace mitteilte, erlaube die "Entwicklung der Ereignisse" derzeit keinen Start.

Landesweite Proteste und Straßenblockaden behindern die Arbeit auf dem Weltraumbahnhof, hinzu kommt ein Streik beim Dienstleister Endel. Dessen Mitarbeiter hatten für eine Lohnerhöhung gekämpft, den Streik inzwischen aber teilweise beendet. Obwohl sie mit Helikoptern zum Weltraumbahnhof gebracht wurden, soll die Ariane 5 aber erst starten, wenn der Konflikt gelöst ist, berichtet France-Guyane.

Arbeitslosigkeit und Kriminalität

Französisch-Guayana im Norden Südamerikas ist mit knapp 84.000 Quadratkilometern fast genauso groß wie Österreich, hat aber nur rund 240.000 Einwohner. Die leiden unter einer hohen Arbeitslosigkeit (22 Prozent), die vor allem die jungen Menschen trifft – laut dem [i]Figaro]/i] sind 46 Prozent der 15 bis 24-Jährigen ohne Job. Auch die Kriminalitätsrate liegt deutlich über der von Frankreich.

Dagegen richten sich nun die Proteste, die unter anderem aus Blockaden wichtiger Kreisverkehre bestehen und damit den Straßenverkehr lahmlegen. Die maskierten "500 Brüder" ("500 Frères") protestieren unterdessen maskiert gegen die hohe Kriminalität.

Vorbereitungen unterbrochen

Der Weltraumbahnhof Kourou liegt an der Küste des Landes und wird von der französischen Raumfahrtagentur CNES betrieben. Hier in der Nähe des Äquators sind Raketenstarts deutlich billiger als etwa in Europa, weil hier die Erddrehung startenden Raketen eine höhere Geschwindigkeit mitgibt.

Mit einer Ariane 5 sollten hier eigentlich am Dienstag die beiden Kommunikationssatelliten SGDC (Satélite Geoestácionário de Defesa e Comunicação Estratégicas) – für die brasilianische Regierung sowie das brasilianische Militär – und Koreasat-7 für den südkoreanischen Provider KT Corporation ins All gebracht werden. Wann das nun erneut versucht werden kann, ist angesichts der anhaltenden Proteste unklar. (mho)