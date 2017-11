Blick auf den Mainzer Dom. (Bild: pixabay.com)

Ausgefallene Ampeln, steckengebliebene Aufzüge, schrillende Alarmanlagen: In Mainz und Wiesbaden fällt kurzzeitig der Strom aus – mit teils langanhaltenden Folgen.

In Wiesbaden und im Mainz ist es am Donnerstagmorgen zu einem größeren Stromausfall gekommen. In Mainz sei vorübergehend der gesamte Großraum betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Auch ganz Wiesbaden sei ohne Strom, phasenweise sei die Versorgung aber wieder da, sagte ein Polizeisprecher. Ursache soll nach ersten Erkenntnissen ein Brand in einem Umspannwerk sein.

In Mainz fielen Ampeln aus, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Alarmanlagen wurden ausgelöst. Die Polizei war am Morgen damit beschäftigt, den Verkehrsfluss im Berufsverkehr zu regeln und die Alarmmeldungen abzuarbeiten. Laut Mainzer Polizei trafen die ersten Meldungen zum Stromausfall gegen 7 Uhr ein. "Das ist das erste Mal, dass ich das in der Größenordnung erlebe", sagte ein Polizeisprecher.

Ursache unklar

Nach Angaben der Mainzer Stadtwerke ist der Grund für den Stromausfall noch unklar. Der Strom sei von 7.35 Uhr bis 7.44 Uhr weg gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Auswirkungen gebe es in Teilen der Mainzer Neustadt sowie in Budenheim und Ingelheim. Mittlerweile gebe es wieder Strom.

"Es scheint ganz Wiesbaden betroffen zu sein", sagte eine Sprecherin des Wiesbadener Stromversorgers ESWE Versorgung. "Die Netzleitstelle arbeitet mit Hochdruck", sagte sie. Die Feuerwehr Wiesbaden ist nach eigenen Angaben an mehreren Stellen im Einsatz. Ursächlich für den Stromausfall ist der Feuerwehr zufolge eine Betriebsstörung in einem Umspannwerk in der Wiesbadener Glarusstraße.

An der Hochschule Mainz wurde durch den Stromausfall ein Alarm ausgelöst und die Türen verriegelt, wie die Mainzer Polizei auf Twitter mitteilte. Personen würden durch die Polizei aus dem Gebäude geführt und betreut. (dpa) / (anw)