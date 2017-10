Mit 1,077 Millionen Beschäftigten ist die ITK-Branche noch vor Maschinenbau und Autoherstellern der größte Industriearbeitgeber in Deutschland, wie der Branchenverband Bitkom ermittelt hat.

Die Digitalbranche ist zum größten industriellen Arbeitgeber in Deutschland aufgestiegen – noch vor Schlüsselbranchen wie dem Maschinen- oder Automobilbau. In der Informationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik werden zum Jahresende voraussichtlich 1,077 Millionen Menschen beschäftigt sein, sagte Achim Berg, Präsident des Branchenverbandes Bitkom, am Mittwoch. Das seien 30.000 Stellen mehr als im Vorjahr (plus 2,9 Prozent).

Bereits zum Jahresende 2016 habe man mit 1,047 Millionen Beschäftigten die Maschinenbau-Branche (1,014 Mio) überholt, sagte Berg. Danach folgen die Elektroindustrie (847.000 Arbeitsplätze) und Automobilbranche (764.000). In der Branche könnten dem Verband nach noch mehr Menschen beschäftigt sein, wenn nur genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stünden. Ende 2016 habe es in Deutschland rund 50.000 offene Stellen für IT-Spezialisten gegeben.

Großes Umsatzplus

Neben einem Beschäftigungsplus verbuchte die Digitalbranche auch einen Zuwachs beim Umsatz: Der deutsche Markt für Informationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik wird im laufenden Jahr voraussichtlich auf 160,8 Milliarden Euro zulegen. Damit hebt der Bitkom seine Wachstumsprognose um 0,6 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent an.

Die Digitalbranche verzeichnete 2017 mehrere Wachstumstreiber. Im Segment Informationstechnik legte das Geschäft mit Software überdurchschnittlich um 6,3 Prozent, das Hardwaregeschäft nach Schwächen in vergangenen Jahren um 2,6 Prozent. Kräftig um 3,6 Prozent wuchs auch der Bereich der Telekommunikations-Endgeräte, insgesamt gab das Geschäft mit Telekommunikationsdiensten aber um 0,1 Prozent nach. (Mit Material der dpa) / (axk)