Unternehmen, die viel investieren, aber noch wenig verdienen, bieten interessante Storys für Anleger und Journalisten. Wie nüchterne Analysen jedoch zeigen, lohnt es sich im Durchschnitt nicht, ihre Aktien zu kaufen.

In diesem Frühjahr will das schnell wachsende Internet-Unternehmen Snap an die Börse gehen, und für Anleger stellt sich die Frage, ob es sich anschließend eher wie Facebook entwickeln wird oder wie Twitter. Eine neue Studie spricht eher für den zweiten Fall: In einer aufwendigen Analyse haben Charles M.C. Lee und Ken Li von der Stanford Graduate School of Business festgestellt, dass kapitalhungrige Wachstumsunternehmen im Durchschnitt nicht mehr Rendite abwerfen als sichere US-Staatsanleihen. Das berichtet Technology Review online in "Heiße Tech-Aktien sind wie Lotterielose".

Die Hypothese der beiden Forscher: Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf und geringer Profitabilität kommen an der Börse ganz einfach deshalb gut an, weil sie "auffälliger" oder "glamouröser" sind als andere. Irgendwann aber können sich die meisten dieser Aktien der nüchternen Realität nicht mehr entziehen und stürzen ab, was ihre niedrige Langfristrendite erklärt.

Eine mögliche Erklärung für die zeitweilige Beliebtheit solcher Aktien trotz der enttäuschenden Rendite ist, dass sie eine gewisse Absicherung von größeren Depots ermöglichen könnten, weil sie sich anders verhalten als der Gesamtmarkt, also steigen, wenn alles andere fällt, und umgekehrt. Aber so ist es nicht: "Bei schwachen Marktlagen entwickelt sich das PSI-Portfolio deutlich schlechter", schreiben die Forscher. Und auch die Möglichkeit, dass PSI zumindest eine gewisse Konjunkturunabhängigkeit bieten, schließen sie statistisch aus.

Lassen sich Anleger also schlicht von spannenden Wachstumsstorys, die ihnen von den Unternehmen selbst, Analysten und Medien erzählt werden, zu ungeschickten Investitionen verleiten? Es sieht stark danach aus. "Unsere Ergebnisse sprechen sämtlich deutlich für die Hypothese der Fehlbewertung", halten Lee und Li fest.

