Super Mario: Interaktives Lego-Set ab August erhältlich

Ein interaktives Lego-Spielset um Super Mario soll ab dem 1. August verfügbar sein. Die Kooperation zwischen Lego und Nintendo besteht aus einem Starterset und zwei optionalen Zusatzpaketen. Das Starterset umfasst die Lego-Mario-Figur, die mehrere LC-Bildschirme eingebaut hat – zum Beispiel an den Augen und auf dem Bauch.

Trailer zum Lego-Set mir Super Mario (Quelle: Nintendo)

Damit kann Lego-Mario zum Beispiel auf Bewegungen reagieren und visuelles Feedback geben: Marios Augen blinzeln, mit dem Mund-Display bringt er Emotionen rüber. "Sprechen" kann die Figur ebenfalls, über ihre Lautsprecher spielt sie außerdem die originalen Videospiel-Töne ab. Die Spielfigur lässt sich optional via Bluetooth mit einer Begleit-Anwendung für Smartphones koppeln.

Mario wird per Batterie betrieben, hat also keinen Akku. An der Rückseite der Figur befinden sich zwei Buttons, mit denen man die kultige Nintendo-Figur an- und ausschalten und Bluetooth aktivieren kann. In der Figur sind außerdem Gyroskop, Beschleunigungssensor und Farbsensoren verbaut, mit denen Mario Steine erkennen kann.



Zwei Erweiterungssets

Neben der Mario-Figur umfasst das Starter-Kit auch Figuren von Gumba und Bowser Jr. sowie einige Bauelemente, mit denen Kinder eigene Mario-Level erstellen können. Darunter sind "Interaktions-Steine", die von Mario erkannt werden und Reaktionen auslösen. Das Starter-Set lässt sich mit den Erweiterungspaketen "Piranha-Pflanze Powerwippe" für 30 Euro und "Bowsers" Festung für 100 Euro kombinieren.

Nintendo und Lego arbeiten eigenen Angaben zufolge bereits seit vier Jahren zusammen an dem Super-Mario-Projekt. Das Spielprinzip ähnelt den interaktiven "Hidden Side"-Legosets, die zusätzlich zu verschiedenen Interaktionselementen noch einen VR-Aspekt umfassten.

(dahe)