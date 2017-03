(Bild: Microsoft)

Ab Ende April wird Microsoft auch in Deutschland Ausstattungsvarianten des Surface Book mit der leistungsstärkeren Performance Base verkaufen.

Ende Oktober hatte Microsoft in den USA eine überarbeitete Fassung seines High-End-Notebooks Surface Book angekündigt, nämlich mit einem anderen Tastatur-Teil: In der Performance Base steckt mehr Akkukapazität und die Mittelklasse-GPU GeForce GTX 965M. Herkömmliche Surface Book nutzen hingegen ein Derivat des Einsteiger-Chips GeForce 940M oder verlassen sich ausschließlich auf die in den Intel-Prozessoren integrierte Grafikeinheit. In den USA waren Modelle mit Performance Base kurz nach der Ankündigung erhältlich, in Deutschland hingegen nicht. Das ändert sich in Kürze: Ab sofort kann man drei Modelle vorbestellen; die Auslieferung soll ab dem 20. April erfolgen.

Die neuen Ausstattungsvarianten ergänzen das bisherige Surface-Book-Portfolio nach oben. Mit Core-i7-CPU, 8 GByte Arbeitsspeicher und 256er-SSD sind 2600 Euro aufgerufen, mit je doppelt so viel SSD- und Arbeitsspeicher sind 3020 Euro fällig. Mit 1-TByte-SSD beträgt der Preis 3650 Euro. Die CPUs entstammen wie bei allen bisherigen Surface-Book-Modelle Intels sechster Core-i-Generation alias Skylake und nicht etwa der neueren siebten Generation (Kaby Lake).

Bild 1 von 7 Microsofts Surface Book mit Performance Base (7 Bilder) Microsofts Surface Book mit altem (links) und neuem Tastaturdock (rechts)

(Bild: c't / Florian Müssig)

Obwohl Tablet- und Tastaturteil des Hybrid-Notebooks getrennte Einheiten darstellen, sieht Microsoft keine Upgrade-Möglichkeiten für Besitzer älterer Surface Book vor: Die Performance Base gibt es ausschließlich mit Tablet-Teil als Komplettgerät und nicht separat zum Nachrüsten.

HInsichtlich des ebenfalls im Oktober 2016 angekündigten All-in-One-PCs Surface Studio macht Microsoft weiterhin keine Angaben zur Verfügbarkeit in Deutschland. (mue)