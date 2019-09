Surface: Nächste Woche wohl neue Notebooks und Tablets von Microsoft

Derzeit rührt Microsoft die Werbetrommel für eine eigene Veranstaltung am 2. Oktober, in der es um Surface-Geräte und das Betriebssystem Windows 10 gehen wird. Im Vorfeld nähren sich Gerüchte über verschiedene Surface-Laptop-3-Modelle, unter anderem mit AMDs Ryzen-3000U-Prozessoren, das High-End-Tablet Surface Pro 7 und ein Notebook mit zwei Displays.

Surface Laptop 3 wahlweise mit AMD Ryzen

Die AMD-Version des Surface Laptop 3 brachte zunächst die Webseite Winfuture ins Spiel. Zum Einsatz sollen sie in einer neuen 15-Zoll-Variante kommen. Ryzen-Prozessoren in einer "Microsoft Surface Edition" sind inzwischen in der 3DMark-Datenbank aufgetaucht. Die Benchmarks lesen den Ryzen 5 3550U und Ryzen 7 3750U aus – bisher gab es die Nummern nur als H-Versionen mit 35 statt 15 Watt TDP. Dahinter dürften sich APUs mit dem Codenamen Picasso verbergen, die vier Zen+-Rechenkerne mit einer kleinen Vega-Grafikeinheit vereinen.

Microsoft scheint beim Surface Laptop 3 in der 15-Zoll-Variante jedoch nicht komplett auf AMD zu wechseln. Es soll auch Konfigurationen mit Intels Coffee-Lake-H-CPUs geben, die sechs beziehungsweise acht Rechenkerne nutzen. Zusammen mit dem 15 statt 13,5 Zoll großen Display könnte Microsoft auf das kolportierte Apple Macbook mit 16-Zoll-Bildschirm reagieren.

Surface Pro 7 und ein Dual-Display-Gerät

Im derzeitigen Surface Pro 6 stecken Intels Whiskey-Lake-U-Prozessoren der Core-i-8000-Serie. Beim Surface Pro 7 erscheint der Einsatz der 10-nm-CPUs Ice Lake-U nicht abwegig. Außerdem könnte Microsoft auf USB-C-Stecker mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) oder Thunderbolt 3 wechseln – bisher gibt es nur USB A.

Ein neues Surface-Gerät mit zwei Displays – Codename Centaurus – schwirrt immer wieder durch die Gerüchteküche. Die Rede ist von einem Notebook-ähnlichen Modell, das die Tastatur und das Touchpad durch einen zweiten Bildschirm mit Touch-Funktion ersetzt. Microsoft greift bei seinen Teasern zum Surface-Event verstärkt das Schlagwort Innovation auf. (mma)