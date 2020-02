T-Mobile US mit deutlichem Gewinnzuwachs und mehr Kunden

T-Mobile US, das US-Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, hat im vierten Quartal 2019 einen deutlichen Gewinnsprung hingelegt und ein starkes Kundenwachstum verzeichnet. Wie das Telekommunikationsunternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte, ist der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 751 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 684 Millionen Euro, angestiegen. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn noch 640 Millionen US-Dollar betragen.

Beim Umsatz legte T-Mobile US dem Quartalsbericht nach um rund 3,8 Prozent auf etwa 11,88 Milliarden US-Dollar zu. Im Vorjahr hatte der Umsatz im vierten Quartal noch bei rund 11,45 Milliarden US-Dollar gelegen. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 bleibt unter dem Strich ein Gewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung im Vergleich zu 2018 um 20 Prozent. Der Umsatz wuchs um vier Prozent auf 45 Milliarden US-Dollar an.

Auch die Anzahl der Kunden konnte T-Mobile US deutlich ausbauen. Im Vergleich zum dritten Quartal 2019 stieg die Kundenzahl um eine Million an. Über das gesamte Jahr konnte T-Mobile US seinen Kundenstamm um etwa 7 Millionen auf nunmehr insgesamt 86,046 Millionen Kunden ausbauen. Im Vergleich zur US-Konkurrenz konnte T-Mobile damit mehr Kunden für sich gewinnen.

Positiver Ausblick

Das kommende Geschäftsjahr sieht T-Mobile US deshalb auch positiv und will den Wachstumskurs weiter fortsetzen. So sieht das Unternehmen für das laufende Jahr einen Anstieg bei den Vertragskunden zwischen 2,6 Millionen und 3,6 Millionen. Als freien Cashflow sieht peilt das Unternehmen zwischen 5,4 Milliarden und 5,8 Milliarden US-Dollar an. Darin sind allerdings nicht die Kosten für die Fusion mit Sprint enthalten.

Zu dem Zusammenschluss mit Sprint hat T-Mobile US keine neuen Angaben gemacht. Zwar hatten die Wettbewerbshüter der US-Telekommunikationsaufsicht FCC der Fusion zugestimmt, allerdings haben einige US-Bundesstaaten dagegen geklagt. Sie befürchten Nachteile im Wettbewerb. Das Urteil steht noch aus. Der zuständige Richter hatte ankündigt, schnellstmöglich eine Entscheidung zu fällen.

Die Anleger goutierten das Wachstum von T-Mobile: Die Aktie stiegt am Freitagmorgen um 3,7 Prozent auf nun 77,56 Euro an. (olb)