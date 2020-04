TCL 10: Neue Smartphone-Reihe auch in Deutschland erhältlich

Das bisher vor allem als Hersteller von Fernsehen aufgetretene Unternehmen TCL bringt weitere eigene Smartphones auf den Markt. Drei Geräte der Reihe TCL 10 folgen auf das TCL Plex. Die drei Modelle kosten weniger als 500 Euro und kommen ab dem zweiten Quartal international in den Handel.

Ob das spannendste der drei Geräte aber nach Deutschland kommt, ist unklar: Das TCL 10 5G beherrscht als einziges der drei TCL-Smartphones den neuen Mobilfunkstandard, ist im Gegensatz zum TCL 10 Pro und dem TCL 10 L allerdings nur für "ausgewählte" Märkte angekündigt. Weil TCL den Preis in einer Mitteilung aber als 400 Euro angibt, scheint zumindest ein Europa-Start gesichert.

Das TCL 10 5G ist damit im Vergleich zu anderen 5G-Handys recht günstig. Mit dem vergleichsweise niedrigen Preis zielt TCL auf sparsame Nutzer mit Interesse an 5G. In dem Smartphone arbeiten ein Snapdragon 765G mit integriertem 5G-Modem und 6 GByte Arbeitsspeicher. Die Quadkamera, der microSD-Slot, der 4500 mAh große Akku und die Klinkenbuchse machen das TCL 10 5G zu einem Allrounder, beim 6,5 Zoll großen Display handelt es sich aber nur um einen LC-Bildschirm.

TCL 10 Pro und TCL 10 L

Das TCL 10 Pro erinnert optisch an die Galaxy-S-Reihe von Samsung. Etwas versteckt: die Tröpfchen-Notch am oberen Bildschirmrand. (Bild: TCL)

Sicher für Europa angekündigt sind bisher nur die Modelle TCL 10 Pro und TCL 10 L, die beide ohne 5G auskommen. Die Pro-Variante ist mit einem Preis von 450 Euro deutlich teurer als die L-Version mit einem Preis von 250 Euro. Dafür bekommen Käufer einen besseren SoC und einen etwas größeren Akku (4500 mAh gegen 4000 mAh).

Vor allem drückt sich der preisliche Unterschied beim Kamera-Setup aus: Beide Geräte haben eine Quadkamera an der Rückseite, die Sensoren des TCL 10 Pro haben aber mehr Megapixel und versprechen bessere Fotos. Beide Geräte haben 6 GByte RAM, je nach Ausführung 128 GByte Speicherplatz und einen microSD-Slot. Eine Klinkenbuchse ist ebenfalls bei beiden Modellen vorhanden. Sie sollen noch im zweiten Quartal, also bis zum 30. Juni, in den Handel kommen.

(dahe)