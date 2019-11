TGIQF – das Quiz: Amiga vs. Atari

Heute dreht sich das Quiz um Commodore Amiga und Atari ST: zwei Homecomputersysteme, die ab 1985 jeweils auf Ihre Weise wegweisend waren und knapp eine Dekade lang unter einem harten Konkurrenzkampf die Szene dominierten. Kennen Sie sich aus? Dann testen Sie ihr Wissen!

Wichtiger Hinweis: Da Amiga und Atari ST durchaus einige Ähnlichkeiten aufweisen, läuft das Quiz diesmal ein wenig wie ein Quartett ab. Das heißt: Es gibt auch eine Antwort "sticht", wenn beide Systeme die gefragte Eigenschaft teilen. Das bedeutet aber auch, dass in dem Falle nur die Antwort als richtig gewertet wird, die beide beinhaltet, selbst wenn eine Teilantwort für sich genommen richtig wäre.

Zur optimalen Vorbereitung empfiehlt sich ein Blick in die kürzlich erschienene c't Retro 2019 zu werfen, die den Zweikampf zwischen Atari und Amiga ausführlich thematisiert. Es gibt sie am Kiosk, im heise Shop, im Browser und in der c't-App für iOS und Android. c't-Abonnenten haben das Heft bereits erhalten. Das Heft war auch Thema in Folge 29.7 des c't uplink.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so satte 320 Punkte absahnen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, oder bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)