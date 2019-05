TGIQF – Das Blockbuster-Quiz: Süßer die Kinokassen nie klingeln

Aktuell trennen den aktuellen Spitzenreiter an der Kinokassen und den vor knapp einem Monat gestarteten Marvel-Blockbuster "nur" noch rund 160 Millionen US-Dollar – Avengers Endgame hat schon über 2,5 Milliarden US-Dollar eingespielt. Sofern er nicht von anderen Filmen aus den Kinos verdrängt wird, dürfte er in spätestens drei Wochen die Krone ergattern. Berücksichtigt man Jedoch die Inflation an den Kinokassen, hat aber ein anderer, schon ziemlich betagter Film die Nase vorn. In unserem Quiz können Sie Ihr Blockbuster-Wissen testen:

Das Quiz läuft auch dieses Mal auf Zeit. Das heißt, je schneller Sie die Fragen beantworten, desto mehr Punkte bekommen Sie. Maximal sind 220 Punkte drin. Aber bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen. Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne posten oder teilen. Viel Spaß!

"Avengers: Endgame" wird in Kürze der (vorerst) kommerziell erfolgreichste Film der Kinogeschichte sein. (Quelle: Marvel Deutschland)

