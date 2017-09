"Thank God it's Quiz Friday!" Kurz vorm Wochenende gibts hier noch einmal die Gelegenheit, die grauen Zellen wachzurütteln, um den Stress der Woche abzuschütteln. Die paar Akronyme lassen sich doch bestimmt ganz leicht auflösen ... oder?

Kaum eine Branche is so versessen auf Akronyme wie die IT: Überall trifft man auf die gerne mal dreibuchstabigen Kürzeln wie AMD, FPS oder IBM, nicht mal im Chat ist man vor ihnen sicher: AFK, FTW, OMG, WTF und so weiter.

Wenn es keine Abkürzungen sind, wird man mit Kunstbegriffen in Form von Kofferwörtern konfrontiert. Beispiele gefällig? Bit (Binary Digit), Codec (Coder/Decoder), Intel (Integrated Electronics) ....

10 kleine Akronyme

Selbst wer die Begriffe einordnen kann, vergisst allzu oft, wofür die Abkürzungen tatsächlich stehen. In unserem Quiz "Akronymikon I" können Sie testen, wie gut Ihr Abkürzungsgedächtnis ist. Das Quiz läuft auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte gibts. Und nun: Viel Spaß!

Ach ja, bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen!

(Volker Zota) / (vza)