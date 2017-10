(Bild: Alcon Entertainment, Warner Bros., Columbia Tristar / Montage heise online)

"Thank God It's Quiz Friday!" Diesmal geht es um den Kultklassiker "Blade Runner" und dessen aktuelle Fortsetzung. Ihr wisst doch bestimmt noch, wer Roy Batty ist und was Tyrell Corporation herstellt, oder?

Der am gestrigen Donnerstag in den Kinos angelaufene Film "Blade Runner 2049" feiert eine gelungene Rückkehr in die düstere Zukunft der 80er Jahre des Kult-Desaster "Blade Runner".

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Blade Runner 2049: Möglicherweise hilft der Trailer bei der Beantwortung der ein oder anderen Frage. – Quelle: Alcon Entertainment, Warner Bros., Columbia Tristar

#TGIQF: Das Quiz "Thank God It's Quiz Friday!" Jeden Freitag gibts ein neues Quiz aus den Themenbereichen IT, Technik, Entertainment oder Nerd-Wissen, um seine grauen Zellen auf Trab zu bringen. Hier gehts zu den neuesten Quizzes: Immer diese Akronyme

Die Fortsetzung spielt 30 Jahre nach der erster Verfilmung. Auch diesmal sind Harrison Ford und Edward James Olmos wieder mit dabei. Man darf gespannt sein, ob es auch "Blade Runner 2049" in so vielen Schnittfassungen geben wird wie das Original. Denn 1992 kam er nochmal als Director's Cut in die Kinos, 2007 wurde "Blade Runner" dann als Final Cut aufgelegt. Die Blu-ray Disc kostet inzwischen keine 10 Euro mehr und ist eine ideale Vorbereitung auf den Kinobesuch ... und natürlich auch auf unser Quiz.

Das Quiz läuft auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte gibt es. Auch diesmal gilt: Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen. Und nun: Viel Spaß!



(vza)