TGIQF: Das Quiz rund um 8-Bit - Wrong Answers Only!

Heutzutage bestimmen Computer in allen Bereichen unser Leben. Das war aber nicht immer so. Den Startpunkt, dieser Entwicklung lieferten die 8-BIT-Systeme, die ab Ende der 1970er-Jahre erstmals einigermaßen erschwingliche Computertechnik ins Zuhause brachte.

Bevor Sie ins lange Wochenende starten, haben wir noch ein paar Fragen aus der Zeit von Pixeln, die so groß waren, dass sie eigene Postleitzahlen verdient hätten

Bitte beachten: Ähnlich wie der Schabernack bei Twitter oder Facebook suchen wir heute "wrong answers only". Es versteckt sich unter den richtigen Antworten eine, die gar nicht dahin gehört und die nichts mit dem Oberbegriff zu tun hat. Es wird nur die falsche Antwort gesucht!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 10 Fragen satte 200 Punkte einheimsen. Die richtigen (bzw. in diesem Fall: eigentlich falschen) Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)