TGIQF - Das Quiz rund um Google Maps

Der beliebte Online-Kartendienst Google Maps feiert in diesem Monat seinen 15. Geburtstag. Die Smartphone-Version ist eine der beliebtesten Apps überhaupt und dank ihrer Vielseitigkeit aus der Navigation und als Reisebegleiter für viele Nutzer nicht mehr wegzudenken.

Kennen Sie sich mit Google Maps aus? Dann schaffen wir etwas Orientierung und schicken Sie mit einem kleinen Quiz ins wohlverdiente Wochenende!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 10 Fragen immerhin 200 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)