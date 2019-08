TGIQF - Das Quiz rund um den 6502-Prozessor

Da sehr viele Leser ihre ersten IT- und Programmier-Gehversuche an einem Homecomputersystem mit 6502-Prozessor machten, sorgte die Woche der Artikel dazu in unserer Rubrik Zahlen, bitte! für viele nostalgische Gefühle.

Daher möchten wir Sie auch beim beliebten Freitagsquiz mit einem kleinen Test zum Kult-Prozessor ins Wochenende schicken. Für die optimale Vorbereitung empfiehlt es sich, den 6502-Artikel vorm Quizzen zu lesen.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten wie immer unerbittlich, aber belohnt wie immer taktschnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie 220 Punkte erreichen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, oder bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)