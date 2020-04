TGIQF - Das Quiz rund um den Saturn

Der Saturn beschäftigt aufgrund seines prachtvollen Ringsystems und seiner guten Sichtbarkeit die Menschen seit dem Altertum. Kennen Sie sich mit ihm aus? Dann ist das kleine Quiz die ideale Einleitung für Ihr wohlverdientes Wochenende!



Es behandelt die Erforschung des Planeten und seiner bemerkenswerten Monde und macht zudem kleine Abstecher in die Kulturgeschichte.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 16 Fragen satte 320 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)