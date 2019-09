TGIQF - Das Quiz zum Anhalter durch die Galaxis

Per Anhalter durch die Galaxis ist aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken! Die schrägen Abenteuer um Arthur Dent, Ford Prefect, Marvin und Co. sind mittlerweile in diversen Hörspielen, mehreren Buchbänden, als Fernsehserie, sowie einem erfolgreichem Kinofilm erschienen. Hier können Sie Ihr Wissen rund um die Anhalter-Reihe und deren Autor Douglas Adams testen und das Wochenende würdig einleiten.

Sie können zudem beruhigt sein: Da heute Freitag ist, und die Erde ja gemäß der Anhalter-Reihe an einem Donnerstag zerstört wird, haben wir mindestens noch ein paar Tage und außerdem wird im Quiz die berüchtigte Dichtkunst nur am Rande behandelt. Wenn Sie noch an ein Handtuch denken, werden Sie recht gefahrlos durchs Quiz kommen.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich wie ein Vogone, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so satte 300 Punkte abstauben. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, oder bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)