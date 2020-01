TGIQF – Das Quiz zur CES 2020

Am 7. Januar öffnete die Technikmesse CES 2020 ihre Pforten für Besucher aus aller Welt; Journalisten versammelten sich schon am vorangegangenen Wochenende bei ersten Presseveranstaltungen. Am heutigen 10. Januar herrscht wieder Aufbruchstimmung, während Hersteller ihre Messeplätze und Hotel-Suiten räumen (das Messegelände allein bietet längst nicht mehr genug Platz für alle Aussteller). Wir nutzen die Gelegenheit, um ein CES-2020-Quiz aufzulegen.

Zu den Trends der CES 2020 gehörten selbstfahrende Autos, Fernseher und die Integration mehr oder weniger smarter Funktionen in Alltagsgegenständen. Neue Notebooks dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen – dieses Jahr mit Kombiprozessoren von AMD im Mittelpunkt. Intels Prozessorsparte hatte wenig Neues im Gepäck, dafür zeigte der Chiphersteller seine erste eigenständige Grafikkarte mit Xe-Architektur. Die neuen Spielekonsolen Sony Playstation 5 und Microsoft Xbox Series X wurden am Rande behandelt.

Wenn Sie in den vergangenen Tagen gut aufgepasst haben, sollten Sie für das CES-2020-Quiz in der Kalenderwoche 2 bestens gewappnet sein:

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten wie immer unerbittlich, aber belohnt wie gewohnt schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mma)