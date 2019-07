TGIQF - Das Quiz zur Mondlandung

Am 16. Juli 1969 war es soweit: Apollo 11 brach zur ersten Mondlandung auf - und am 20. Juli landete die Mondfähre Eagle mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond, während Michael Collins in der Apollo-Kapsel den Mond umkreiste. Am 21. Juli setzte dann Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. In einem Schwerpunkt zur Mondlandung beleuchtet heise online die Ereignisse rund um die Apollo-Missionen.

Fast auf den Tag genau vor fünfzig Jahren landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin erfolgreich auf unserem Erdtrabanten. Angesichts dieses feierlichen Anlasses wollen wir alle Mondlandungsfans mit einem Quiz über Mond, Apollo und Co. ins Wochenende schicken!

Ein heißer Tipp: Einen guten Teil der Antworten finden Sie in unserem Mondlandungsschwerpunkt. Daher empfiehlt es sich zur optimalen Vorbereitung die Artikel unseres Specials zu lesen.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer raketenschnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie satte 300 Punkte erreichen. Die richtigen Ergebnisse behalten Sie bitte für sich, damit die anderen ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl wie gewohnt im Forum oder Social Media unter #tgiqf teilen.

