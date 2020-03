TGIQF - Das Robotik-Quiz

Die Robotik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Nicht nur durch Roboter, die uns schwere Arbeit abnehmen oder in Sonden den den lebensfeindlichen Weltraum untersuchen - immer mehr Roboter erscheinen auch nur, um uns zu unterhalten.

Apropos unterhalten: Um fiktive Vetter von Botti, unserem heisebot, geht es hier nur am Rande. Ein Quiz rund um berühmte Roboter aus Film und Fernsehen finden Sie hier bereits. In diesem Quiz blicken Sie – als letzte Knobeletappe vorm Wochenende – in Bottis Stammbaum.

Update: Da die Fragen diesesmal recht knackig sind, haben wir das Zeitlimit aufgehoben, damit Sie in Ruhe knobeln können. Insgesamt können Sie so in 11 Fragen 110 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)