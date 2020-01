TGIQF – Das Warcraft-Quiz zur Reforged-Veröffentlichung

Blizzard hat am 29. Januar 2020 das Echtzeitstrategiespiel Warcraft 3 neu aufgelegt. Die Kampagne des Reforged getauften Remakes bringt Spieler in die frühen Zeiten des Warcraft-Universums zurück, als sich die Untoten noch nicht in Azeroth breit gemacht haben. Wir erlauben uns an dieser Stelle den einen oder anderen Spoiler zur Geschichte – wer mit Reforged unvoreingenommen ins Warcraft-Universum einsteigen möchte, sollte vor dem Quiz zumindest die Warcraft-3-Kampagne durchspielen.

Ansonsten hilft die Lektüre unseres Testberichts zu Warcraft 3: Reforged, in dem so mancher relevante Name und Story-Verweis auftauchen. Blizzard selbst führt in einem Blog-Beitrag die vorherigen Geschehnisse von Warcraft 1 und Warcraft 2 aus – ein nützlicher Hort des Wissens für das heutige Freitagsquiz.

Wenn Sie ansonsten mal in die Kampagne von Warcraft reingeschaut, sich Blizzards Warcraft-Film angesehen haben oder nach dem Ausschlusskriterium arbeiten, sollten Sie die meisten Fragen beantworten können. Wir wünschen viel Spaß!

