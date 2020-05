TGIQF - Das XCOM-Quiz

In den 90ern musste mal wieder die Erde vor fiesen Außerirdischen gerettet werden: Inmitten des Ufo-Hypes wurde 1994 mit dem ersten Spiel der XCom-Reihe eine Referenz geschaffen. Der Mix aus rundenbasiertem Taktikshooter und Strategiespiel mit Wirtschaftseinflüssen war bis dahin einzigartig.

Viele Spiele und Add-Ons der Reihe folgten. Und sowohl Spielprinzip als auch die große Langzeitmotivation begeistern bis heute eine große Fangemeinde.

Und ganz unter uns: Als erfahrener Commander weiß man natürlich auch, was da den US-Kampfjets vor der Nase rumflog! Sind Sie auch XCom-Veteran und kennen Sie sich mit den Spielen aus? Dann ab in den Skyranger und testen Sie hier ihr Wissen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und einen guten Start ins lange Wochenende!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 16 Fragen satte 320 Punkte einheimsen.

