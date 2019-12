TGIQF - Die 2010er-Jahre

Weihnachten ist überstanden. Das Festmahl ist fast verdaut. Und vielleicht müssen Sie ja heute noch einmal ran und arbeiten.

Wir haben aber eine gute Nachricht für Sie: Schon so kurz nach den Feiertagen steht bereits das Wochenende vor der Tür! Und wie es sich für uns gehört, schicken wir Sie mit einem kleinen Quiz hinein. Wie könnte es denn anders sein?

Dieses mal dreht sich alles um die 2010er-Jahre, die in ein wenigen Tagen Vergangenheit sein werden. Können Sie sich an besondere Meilensteine aus Wissenschaft und Technik erinnern? Dann testen Sie bei uns Ihr Wissen!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 20 Fragen satte 400 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)