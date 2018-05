"Magische Zahlen" haben in der Programmierung verschiedene Aufgaben. Sie helfen bei der Analyse von Coredumps, identifizieren Dateiformate und mehr. In unserem Quiz gilt es, die korrekten Zeichenfolgen zuordnen.

Magische Zahlen gibt es nicht nur in der Mathematik, Physik oder Chemie, sondern auch der Informatik. Dabei handelt es sich um auffällige Zeichenfolge oder spezielle Zahlenwerte. Sie dienen beispielsweise als auffällige Signalwörter in (Netzwerk-)Protokollen, als Hilfsmittel zur Analyse von Speicherauszügen (Hexdumps) oder zur Kennzeichnung von Dateiformaten.

Typische Ansicht eines Hex-Editors: Links sind die hexdezimalen Zahlen als Oktette dargestellt, rechts deren ASCII-Übersetzung. Die markierten Bytes zeigen das Videoformat MPEG-4 AVC (H.264) an.

#TGIQF: Das Quiz

