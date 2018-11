TGIQF - Quiz zum Tag der Computersicherheit

Der Überlieferung nach wird seit 1988 jeweils am 30. November der internationale Tag der Computersicherheit begangen. Wer damit angefangen hat, weiß niemand so genau. Heutzutage dient das Ereignis vor allem Nachrichten-Seiten dazu, Artikel zu verfassen, die auf den Tag hinweisen und allgemeine Sicherheits-Tipps enthalten. Wer solche Tipps sucht, wird bei den c't-Kollegen fündig, die erst kürzlich wieder eine Reihe hilfreicher Sicherheits-Checklisten zusammengestellt haben.

Da dieses Jahr der Computersicherheits-Tag auf einen Freitag fällt, haben wir uns gedacht, wir machen aus dem ganzen Ereignis ein Quiz – schließlich ist Freitag bei uns "Thank God It's Quiz Friday". Testen Sie deshalb doch einmal Ihr Wissen mit 10 IT-Sicherheitsfragen, die eigentlich jeder richtig beantworten können sollte. Und falls Sie bei der einen oder anderen Frage doch falsch liegen, ist das ja auch nicht schlimm. Dann haben Sie immerhin am Tag der Computersicherheit noch was dazu gelernt.

Unser Quiz läuft auf Zeit, damit niemand schummelt. Nur wenn Sie die Fragen schnellstmöglich richtig beantworten, gibt's die volle Punktzahl. Achten Sie außerdem darauf, anderen Quiz-Teilnehmern den Spaß nicht durch Spoiler zu vermiesen. Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne teilen. Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Natürlich sind auch weiterhin Vorschläge willkommen: Einfach den Quizmaster anmailen. (fab)