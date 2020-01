TGIQF - Quizzen Per Anhalter durch die Galaxis 2.0

Auf die verrückte Reise um Douglas Adams Romanreihe mit Arthur Dent, Ford Prefect, Roboter Marvin und Co. haben wir Sie bereits im vergangenen Jahr mit einem TGIQF mitgenommen. Auf Anregung einiger Fans, die beim letzten Quiz eher leidlich abschnitten und deren Unbehagen darüber marvinsche Ausmaße erreichte, haben wir nun eine Nachprüfung gestaltet. Um optimal vorbereitet zu sein, empfiehlt es sich, das alte Quiz noch einmal anzuschauen und das Handtuch stets griffbereit dabei zu haben!

Allerdings: Keine Panik! Die Versetzung ins Wochenende ist bei Niemanden gefährdet. Schließlich geht es bei unserem kleinen Freitagsquiz nur darum, mit einer nerdigen Knobelaufgabe den Feierabend würdig einzuleiten.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 15 Fragen satte 300 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)