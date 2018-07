Unser Star-Trek-Hardcore-Quiz fordert auch eingefleischte Kenner aufs Äußerste. Wenn Sie keine Starfleet-Uniform im Schrank haben, vergessen Sie's...

Es gibt Trekkies, die saßen jeden Samstagabend in der Sternenflotten-Uniform auf dem Sofa, wenn Voyager lief. Sie haben die Registrierungsnummer jedes einzelnen Föderations-Schiffes auswendig gelernt und stundenlang in den Konstruktionsplänen der Enterprise-D geschmökert. Diese Trekkies wissen aus dem Stehgreif, wie der Vater von Elim Garak heißt und warum sich ein Klingonenkreuzer erst enttarnen muss, bevor er schießen kann. Für diese Trekkies haben wir dieses Quiz entwickelt. Alle anderen, besonders alle die Star Wars schon immer besser als Star Trek fanden, sollten sich gar nicht erst an unsere zehn Hardcore-Fragen trauen.

Das Quiz läuft auf Zeit. Wer die Fragen schnell beantwortet, kriegt mehr Punkte. Wer ganz schnell ist, bekommt die vollen 130 Punkte pro Frage – aber ehrlich gesagt können Sie es schon als Sieg verbuchen, wenn Ihnen die Antwort auf unsere knackschweren Fragen überhaupt einfällt. Googeln ist Schummeln und ruft Sektion 31 der Sternenflotte auf den Plan. Ebenso führen Spoiler für andere Quiz-Teilnehmer zu einem sofortigen Militärtribunal – Gerichtssitz ist Cardassia Prime. Mit ihren Ergebnissen können Sie allerdings gerne angeben, zur Feier des Tages empfehlen wir frisches Gagh und Blutwein.

Haben Sie eigene Ideen für ein Quiz oder möchten Sie sich über die Härte der Fragen beschweren? Schreiben Sie einfach eine Mail an den Quiz-Master!

(fab)