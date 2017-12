Die letzten Jedi stehen in den Startlöchern, um in der kommenden Woche neue Schlachten im Star-Wars-Universum zu schlagen. Zur richtigen Vorbereitung können Sie in unserem Quiz schon mal Ihr Wissen um George Lucas' Weltraumsaga auffrischen ...

#TGIQF: Das Quiz "Thank God It's Quiz Friday!" Jeden Freitag gibts ein neues Quiz aus den Themenbereichen IT, Technik, Entertainment oder Nerd-Wissen: Pixelige Spieleklassiker

Eine kleine Schnittstellenkunde

Firmenlogo-Alphabet

Alle #TGIQF-Quizze

In Kürze in einem Kino nah nah dran ... startet der neue Star-Wars-Streifen "Star Wars: Die letzten Jedi". Kurz vor dem Start schlagen die Emotionen hoch: Wird es ein Remake von "Episode V: Das Imperium schlägt zurück" oder bewegt sich Regisseur Rian Johnson auf neuen Pfaden?

So oder so wird Episode VIII genauso für Diskussionen und unervergessene Momente sorgen wie die früheren Episoden. Mit unserem Quiz kann man sein Star-Wars-Hintergrundwissen zur Vorbereitung auf das nächste Kapitel schon mal auffrischen. Möge das Wissen mit Euch sein!

Wie immer läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte gibts. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer für "Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi" – Quelle: Lucasfilm / Walt Disney

P.S.: Ideen für neue Quizthemen sind immer willkommen, einfach anmailen ➡️ (vza)