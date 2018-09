TGIQF – das News-Quiz: Fragen zu den Tech-Nachrichten der Woche

Auch diese Woche ist in der IT-Welt wieder einiges passiert. Linux-Chef Torvalds nimmt sich eine Auszeit, Sony bringt einen Retro-Remake der ersten Playstation auf den Markt, AMP will sich von Google abkoppeln und im Sternensystem der Vulkanier wurde ein Exoplanet entdeckt. Wollen Sie überprüfen, wie aufmerksam Sie diese Woche die Tech-News verfolgt haben? Schaffen Sie in unserem Wochenrückblicksquiz die volle Punktzahl?

Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit – Sie tun sich also keinen Gefallen, wenn Sie nebenbei in unseren Meldungen spicken oder die Antworten googeln. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie. Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen. Beschweren Sie sich also hemmungslos darüber, dass das Quiz dieses Mal wieder zu schwer, zu leicht oder zu fragenlastig war.

