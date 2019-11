TGIQF – das Newsticker-Quiz: Arrokoth, Need for Speed und eine Gigafactory

Elon Musk war diese Woche wieder beschäftigt: Bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" kündigte der Tesla-Chef überraschend den Bau einer "Gigafactory" in einer deutschen Großstadt an. Dort soll das Kompakt-SUV Model Y gebaut werden. SpaceX, eines von Musks anderen Unternehmen, schoss mit einer Falcon-9-Rakete Satelliten für ein Projekt namens "Starlink" ins All. Wenn Sie die Meldungen auf heise online gelesen haben, sind Sie auf diese Quizfragen schon gut vorbereitet.

Außerdem im Quiz: der Rundfunkbeitrag, ein transneptunisches Objekt namens "Arrokoth" und ein echter Spiele-Klassiker. Need for Speed wird 25 Jahre alt. Zum Jubiläum kommt ein neuer Teil namens "Heat" auf den Markt – aber wissen Sie noch, wie der erste Teil der kultigen Rennspiel-Reihe hieß?

Wenn Sie unsere Meldungen aufmerksam gelesen haben und über ordentliches Trivia-Wissen verfügen, dann können Sie in unserem Wochenrückblicksquiz sicher die volle Punktzahl abräumen. Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit – Sie tun sich also keinen Gefallen, wenn Sie die Antworten googeln oder unsere Meldungen nochmal nachlesen. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie. Maximal können Sie 200 Punkte erreichen.

Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen. Der Spieler mit der Höchstpunktzahl gewinnt persönliche Genugtuung und wertvollen Respekt in der Foren-Community.

