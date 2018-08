TGIQF – das Newsticker-Quiz: Was war denn diese Woche los?

Spannende Dinge sind auch in dieser Woche wieder passiert, über die wir auf heise online berichtet haben. Haben Sie in dieser Woche wieder fleißig mitgelesen und können das News-Quiz meistern? In dieser Ausgabe sind Sprachkenntnisse in Klingonisch gefragt (maj!), außerdem geht es um den Mond und um Bitcoin. Natürlich darf in dieser Woche auch die Gamescom nicht fehlen. Viel Erfolg und Spaß beim Raten!

Das Quiz läuft wie immer auf Zeit, damit sich niemand die Nachrichten aus dem Ticker-Archiv kramt und abschreiben kann. Googeln, Bingen oder DuckDuckGoen sind natürlich auch verboten. Je schneller Sie die Fragen beantworten, desto mehr Punkte können Sie einheimsen, maximal 200. Aber bitte im Forum nicht spoilern. Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne teilen.

(dbe)