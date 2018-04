Eilmeldung: In der IT-Welt ist immer was los! Aber wissen Sie, was in dieser Woche genau passiert ist? Testen Sie Ihr Wissen im Newsticker-Quiz!

Auch diese Woche sind in der IT-Welt wieder spannende und kuriose Dinge passiert. Doch haben Sie gut aufgepasst und fleißig den heise-Newsticker gelesen?

Dann beweisen Sie Ihr Wissen in unserem Nachrichten-Quiz. Es geht darin um dumme KIs, Emojis, den Selfie-Affen Naruto, provokante Tierschutzaktivisten, kaputte Festplatten und einiges mehr.

Wie immer läuft unser Quiz auf Zeit, um die Herausforderung zu erhöhen: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte bekommen Sie. Wenn Sie rasant genug sind, können Sie insgesamt 100 Punkte erspielen.

Aber bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen Newsjunkies den Spaß nicht zu verderben. Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne posten oder teilen.

Der heise-Quizmaster nimmt gerne Vorschläge an: Einfach eine Mail schicken!

(dbe)