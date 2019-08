TGIQF – das Newsticker-Quiz: Zahlen, Ranglisten und mürrische Entwickler

Deutsche Entwickler sind eher pessimistisch eingestellt. Das geht aus einer Studie der Betreiber von Stack Overflow hervor, über die heise online in dieser Woche berichtet hat. Wer aufmerksam den Newsticker gelesen hat, wird außerdem jede Menge Geschäftsergebnisse gesehen haben. Viele Unternehmen, darunter Sony, Huawei und Spotify, haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Zwischen Umsatz und Gewinnzahlen in Milliardenhöhe verstecken sich darin auch einige interessante Details.

Frische Zahlen gibt es auch vom Smartphone-Markt. Seit Jahren verkaufen sich Smartphones schlechter, der Trend setzt sich fort. Huawei schafft es dabei trotz US-Sanktionen weiterhin oben mitzuspielen, während ein weiterer chinesischer Hersteller ebenfalls zulegt. Haben Sie die Rangliste im Kopf?

Wenn Sie diese und weitere Meldungen aufmerksam gelesen haben, dann können Sie in unserem Wochenrückblicksquiz sicher die volle Punktzahl abräumen. Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit – Sie tun sich also keinen Gefallen, wenn Sie die Antworten googeln oder unsere Meldungen nochmal nachlesen. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie.

Bitte halten Sie außerdem das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen. Beschweren Sie sich also hemmungslos darüber, dass das Quiz dieses Mal wieder zu hart, zu leicht oder zu fragenlastig war.

