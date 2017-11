Es gibt Filme, Serien und Bücher, die speziell in der Nerd-Kultur abgefeiert werden. Die Identifikation reicht von Klamotten bis zu hitzigen Streits über Charaktere. In unserem Freitagsquiz können Sie herausfinden, wieviel Nerd in Ihnen selbst steckt.

#TGIQF: Das Quiz "Thank God It's Quiz Friday!" Jeden Freitag gibts ein neues Quiz aus den Themenbereichen IT, Technik, Entertainment oder Nerd-Wissen: Firmenlogo-Alphabet

Linux-Geschichte(n)

Von Windows 1.0 bis 10

Praktisch jeder kennt die Namen der Roboter aus Star Wars oder die Registriernummer der "Enterprise". Schon weniger wissen, wofür das Initial im Namen von James T. Kirk steht (Spoiler: Tiberius) und wohl nur echte "Hobbit"-Fans können alle 13 Zwerge der Reisegruppe um Bilbo und Gandalf fehlerfrei aufsagen.

Trotzdem steckt oft mehr Hintergrundwissen zu den Filmen im eigenen Hinterkopf, als man selbst weiß ... oder wahr haben möchte. In unserem aktuellen Quiz können Sie herausfinden, wieviel Nerd-Wissen Sie selbst angehäuft haben.

Auch diesmal läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte gibts. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

P.S.: Ideen für neue Quizthemen sind weiterhin willkommen, einfach den "Quizmaster of Desaster" anmailen ➡️ (vza)