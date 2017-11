Über die Jahre gab es unzählige Schnittstellen und Steckerformate zum Anschluss von Peripherie und Steckkarten an einen PC. In unserem Quiz können Sie testen, wie gut Sie die Ports ihres Computers kennen.

Bis ein USB-Stecker passt, braucht man im Schnitt drei Versuche. So war es zumindest bis zur Erfindung von USB Typ C. In den vergangenen Jahren kamen unzählige Schnittstellen – manche um zu bleiben, viele sind aber auch wieder verschwunden. Hinzu kamen diverse Steckerformen und die passenden (oder auch nicht) Adapter dafür. In unserem Quiz können Sie prüfen, wie gut sie Ports und Stecker auseinanderhalten können ... mit einer zusätzlichen Schwierigkeit: Als Größenvergleich ist jeweils nur eine Ein-Cent-Münze daneben abgebildet. Viel Erfolg!

Auch dieses Mal läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte gibts. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

P.S.: Die Inbox des des Autors freut sich weiterhin über Ideen für neue Quizthemen ➡️ (vza)