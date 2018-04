Was JavaScript-Bibliotheken mit Heavy Metal zu tun haben? Eigentlich nichts, mal abgesehen davon, dass es ungefähr so viele Bibliotheken wie Bands und erstaunliche Namensähnlichkeiten gibt ... wie unser Quiz zeigt.

Ohne JavaScript geht im Web fast nichts mehr. Kein Wunder also, dass das Internet von unzähligen JavaScript-Frameworks, -Bibliotheken, -Build-Tools überschwemmt wird ... in etwa so wie Spotify & Co. mit Metal Bands.

Tatsächlich scheinen Entwickler von JavaScript-Frameworks entweder Metal-Fans zu sein oder zumindest ähnliche Inspirationsquellen wie Metal Bands zu haben. Denn mitunter fragt man sich bei den Namen, ob es sich um ein Framework oder eine Band handelt.

Wie immer läuft unser Quiz auf Zeit, um die Herausforderung zu erhöhen: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte bekommen Sie. Wenn Sie schnell sind, können Sie diesmal insgesamt 100 Punkte erspielen. Und wie immer gilt: Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben. Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne posten oder teilen.

Danke an die Community für den etwas anderen Quiztipp! Der Quizmaster nimmt gerne weiter Vorschläge an: Einfach eine Mail schicken!

(vza)